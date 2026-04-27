女優の戸田恵梨香（37）が26日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜後10・00）にゲスト出演し、“業界内での評判”に反応する場面があった。

Netflixドラマ「地獄に堕ちるわよ」で「六星占術」の創始者・細木数子さんを演じたが、番組では同ドラマの監督・瀧本智行氏を取材。シナリオを読んでラストシーンに納得がいかない戸田から「凄い剣幕で詰められた」エピソードが明かされた。

アンケートでは、今回が戸田と初タッグだった瀧本氏が「“彼女は猛獣だよ”という人もいて戦々恐々としていた」と本音を明かす場面も。実際の戸田は「ものづくりに対して誠実で自分が感じた違和感をストレートにぶつける」女優で、「戸田さんの意見に助けられたことも多くとても仕事がやりやすかった」という。

このアンケートをスタジオで見ていた戸田は「この業界内での私の評判って猛獣って言われてるんだ」と笑み。予備校講師のMC・林修氏が「そこ気になりました？」と聞くと、「はい、そっちが気になりました」と正直に答えて笑いを誘った。

自身の主演作については納得できるまでスタッフととことん話し合うそうで「妥協できないんです、私。共演者の方にも“楽しい作品に出合えた”と思ってもらいたいというのが強くあって、自分がやるからには面白くしたいというプライドと、駄作にしたくないんです」と語っていた。