インスタグラム広告で消費者の心を動かすのは、画像や動画だけではない。筑波大学の吉田光男准教授（計算社会科学）らの研究グループは、日本国内で配信されたインスタグラム上の日本語広告2万1692件を分析し、広告文に含まれる言葉の特徴がクリック率にどう結びつくかを調べた。その結果、効果的な表現は商品カテゴリによって大きく異なることを明らかにした。研究成果は2026年4月15日付で国際学術誌「PLOS One」に発表された。

（https://doi.org/10.1371/journal.pone.0338313）



研究では、2021年7月から2023年6月までに配信されたサプリメント広告1万2206件、化粧品広告9486件を対象に、日本語心理言語辞書「J-LIWC2015」を使って文中の表現を定量化した。

今回、インスタグラムを調査対象とした理由について吉田准教授は「インスタは画像や動画の影響が非常に強いプラットフォームだからこそ、そこに添えられる短い広告文がどこまで反応を左右するのかを確かめる意義が大きいと考えたため」と指摘する。

広告の長さや商品ごとの差も考慮して統計解析したところ、サプリメント広告では「リスク」や「現状と理想のずれ」を示す言葉が高いクリック率と結びついた。具体的なリスクを示す言葉に「血圧高めのリスクと対策は」「血圧高め要注意」「放置リスク」などが挙げられる。現状と理想のずれには、「疲れの意外な原因」「⾜りない栄養素」などの言葉があった。一方で、「動き・行動」や「否定的感情」は逆効果だった。健康に関わる商品では、問題の回避や不足の解消を意識させる表現が、閲覧者の関心を引きやすいとみられる。

これに対し、化粧品広告では傾向が異なった。「ピンク」「ぱっちり」といった「視覚・見た目」に関わる言葉が高いクリック率と関連し、「うれしい」「すてき」といった「肯定的感情」や、「ぐんぐん」などの「動き・行動」もプラスに働いた。逆に「身体への直接的言及」や「否定的感情」は、反応を鈍らせる方向に働いた。美しさや変化を想起させる表現が有効で、欠点を正面から突く言い回しは敬遠されやすいことがうかがえる。

絵文字や画像、動画も視野に入れて分析を拡大する方針



注目されるのは、同じ「動き・行動」の表現でも、サプリメントではマイナス、化粧品ではプラスと、効果の向きが逆転した点だ。広告文に「効く言葉」は一律ではなく、商品の性質によって変わることを示している。

吉田准教授は「今回、比較対象にしたサプリメントと化粧品は、収集データの中でも件数が多く、健康志向と美容志向という性質の違いもあるため、言葉の効き方の差を見る上で適した題材だった」と調査を振り返る。

興味深いのは、クリック率そのものの分布にもカテゴリ差があった点だ。研究では、サプリメント広告は化粧品広告よりクリック率のばらつきが大きく、同じカテゴリ内でも広告ごとの反応差がより大きいことも示された。これは、サプリメントでは広告文の設計次第で反応が大きく変わりうる余地が比較的大きいことをうかがわせる。

一方、化粧品広告は一定の範囲に反応が集まりやすく、視覚や感情に訴える定番の表現が比較的安定して機能している可能性もある。商品ごとに「効く言葉」が違うだけでなく、言葉選びの影響の出方そのものにも差があることが見えてくる。

吉田准教授は「SNS広告は画像や配信技術に目が向きがちだが、文章そのものにも確かな効果がある。健康に関わる商品では課題や不安への意識が、化粧品では見た目の変化や前向きな気分が、クリックという行動を後押ししていた可能性がある」と話す。

近年は生成AIを使った広告文作成も広がる。だからこそ、何をどう書けば人が反応するのかを、実データで確かめる意味は大きい。研究チームは今後、絵文字や画像・動画といった要素、さらに受け手の属性も視野に入れて分析を広げる方針という。SNS広告の改善に役立つだけでなく、日本語の説得表現を科学的に捉える研究としても注目される。画像偏重だった広告研究に対し、言葉そのものの力を大規模データで示した点でも意義は大きい。

文/内外タイムス編集部