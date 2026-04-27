株式会社ビーケージャパンホールディングスは、日本相撲協会とスポンサー契約を締結しており、５月１日からバーガーキングが応援する日本の国技「大相撲」とのコラボバーガーを、昨年に引き続き、期間限定で販売する。

今回、新発売される「二代目ＢＡＢＹ ＢＯＤＹ ＢＵＲＧＥＲ（ベビーボディーバーガー）」は、バーガーキング自慢の直火焼きの１００％ビーフパティを５枚重ね、スモーキーなベーコン４枚、コクのあるチェダーチーズ８枚、味のアクセントのピクルス、フレッシュなオニオンを加え、ケチャップとマスタードで仕上げた日本相撲協会公認の“横綱級”の超大型チーズバーガーだ。

発売を記念し、「二代目ＢＡＢＹ ＢＯＤＹ ＢＵＲＧＥＲ（ベビーボディーバーガー）」を購入すると、数量限定（※無くなり次第終了）で「オリジナルステッカー」が手に入る。

また、注文の際は食べやすい「ハーフカット」がおすすめで、レジカウンターで「ハーフカット」とオーダーすると半分にカットして提供され、持ちやすく、肉汁たっぷりの真ん中から食べることができる。

ビーケージャパンホールディングスは、「バーガーキング ファンの皆様も、大相撲ファンの皆様も、直火焼きビーフ５枚とチーズ８枚がぶつかり合う、大迫力の“横綱級”の超大型チーズバーガー『二代目ＢＡＢＹ ＢＯＤＹ ＢＵＲＧＥＲ（ベビーボディーバーガー）』をぜひご体験ください」としている。