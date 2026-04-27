◆第１５２回ケンタッキーダービー・Ｇ１（日本時間５月３日朝７時５７分、米国チャーチルダウンズ競馬場・ダート２０００メートル）

故郷に錦を飾るべく、決戦の地へ。米国産馬ダノンバーボン（牡３歳、栗東・池添学厩舎、父マックスフィールド）はデビューから無敗で３連勝。いずれも楽勝で、まだ底を見せていない。池添調教師は「馬体は素晴らしいですが、デビュー前は緩かったので、（活躍は）後々かなと思っていました」と成長スピードに驚いた。

前走の伏竜Ｓも、レースレコードで２着馬に３馬身半の差をつけた。「ＵＡＥダービー（参戦を見送って）から回ってきた馬もいて、レースレベルは高かったです」。同日の古馬２勝クラスを１秒４も上回る、文句なしの強さだった。

２４日に、チャーチルダウンズ競馬場に無事到着。生産牧場のブルーヘブンファームは、同じケンタッキー州にあり、いわば里帰りになる。「スタートも上手な馬で、馬場が悪くても大丈夫。アメリカの競馬の流れも合うと思っているんですよ」と指揮官は期待を膨らませた。バーボンで勝利の美酒を―。（山下 優）