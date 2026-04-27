佐藤二朗（56）が27日、都内のイイノホールで行われた、脚本・主演を務める映画「名無し」（城定秀夫監督、5月22日公開）完成披露試写会に登壇。壇上で、佐々木蔵之介（58）とともに年齢を口にした瞬間の、観客の「えーっ！！」という驚きの声に大きな差があったことに「俺の時は、付き合い」と憤慨した。

「名無し」は、俳優・脚本家・映画監督としても活躍する佐藤が初の漫画原作を手がけ脚本・主演を務める作品。映画にすべく5年前に執筆したものの、過激なテーマと特殊な世界観ゆえに、お蔵入り寸前となっていたオリジナル脚本が編集者の目に留まり、永田諒氏の作画によって「ヒーローズコミックス」で漫画化した作品を映画化した。

佐藤が演じる“名無し”こと山田太郎が、右手で触れた瞬間、相手は消え、死が訪れる怪物であることにちなみ「消し去りたいものは？」と質問が出た。佐藤は「五十肩で手が上がらない。五十肩」、佐々木は「毎晩（酒を）飲んでるやん？ 朝、意外に残っている。こんなはずじゃない…血中アルコール濃度を消し去りたい」と答えた。

SUPER EIGHT丸山隆平（42）が「50になると、そうなるんですね。幾つですか？」と年齢を尋ねると、佐藤は「公開時には57」と答えた。客席から「えーっ！！」と驚きの声が上がったが、佐々木が「58」と答えた次の瞬間、少なく見積もっても2〜3倍はおきな「えーーーーーっ！！」の声が沸き起こった。佐藤は「（佐々木の方が）『えーっ！！』が、多かったよ！ 俺の時は付き合いだったけど」とぼやいた。