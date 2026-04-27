あす（28日）東北では昼ごろから本格的に雨

あす（火）は、北日本付近を通過する低気圧の影響で、東北では昼ごろから本格的に雨が降り始めるでしょう。また、低気圧が通過した後、一時的に冬型の気圧配置になるため、日本海側の地域は夜にかけて雲が広がりやすく、北陸では夜ごろから雨が降り出すでしょう。そのほかの日本海側の地域もにわか雨が降りやすい見込みです。九州は昼過ぎから雨の降り始めるところがありそうです。

【CGでみる】週間予報 気温の変化が大きい一週間に

あすは西日本・東日本で夏日続出か

また、北日本付近を通過する低気圧に向かって南から暖かい空気が流れ込むため、西日本や東日本を中心に気温が上昇します。

【あすの各地の予想最高気温】

札幌 ：12℃ 釧路：12℃

青森 ：15℃ 盛岡：17℃

仙台 ：21℃ 新潟：21℃

長野 ：26℃ 金沢：24℃

名古屋：25℃ 東京：24℃

大阪 ：25℃ 岡山：25℃

広島 ：23℃ 松江：23℃

高知 ：24℃ 福岡：23℃

鹿児島：25℃ 那覇：26℃



朝晩と日中の寒暖差が大きくなるため、体調管理にお気を付けください。

気温の変化が大きい1週間に

今週もお天気は周期変化します。また、天気変化とともに気温変化も大きくなりそうです。晴れる日は気温が高くなり、雨の日は気温が低くなる予想で、日ごとの寒暖差に気を付けましょう。水曜日は西日本から東日本にかけて雲が広がり、夜以降は西から天気が下り坂へと向かいそうです。木曜日は西日本から東日本にかけて雨が降り、金曜日も東日本から北日本にかけて雨が降るでしょう。週末はおおむね晴れますが、日曜日は雲の多い空模様となりそうです。東京では土曜日、特に気温が高くなる予想で、夏日となるでしょう。