お笑いコンビ、ダウンタウンのコンテンツを独自のプラットフォームで有料配信する「DOWNTOWN＋（ダウンタウンプラス）は27日、サービス開始から半年を迎えたことを記念し、今月29日（水・祝）から、公式YouTubeチャンネルで、オリジナル作品12タイトルを期間限定で無料公開すると発表した。

このキャンペーンは、サービス開始半年への感謝とともに、5月11日に63歳の誕生日を迎える浜田雅功のバースデーカウントダウン企画として、浜田の魅力が詰まったコンテンツも含まれているという。

無料公開スケジュールとタイトルは以下の通り。

◆4月29日（水・祝） 「松本教授の笑いの証明」＃4「陣内大喜利」編

◆4月30日（木） 「漫才インターナショナル」＃1 第1回大会ep1

◆5月1日（金） 「あの日。松本人志 裏側完全ドキュメント」＃1 初収録のあの日

◆5月2日（土） 「7：3トーク」＃13 伊集院光編

◆5月3日（日・祝） 「サンノミ」＃1 episode．01−1

◆5月4日（月・祝） 「ダウプラボイス」＃1 芸人自己紹介

◆5月5日（火・祝） 「みんなのオトナな話」＃1

◆5月6日（水・祝） 「明日やめるのか寄席」＃1 ep1

◆5月8日（金） 「ごぶごぶラジオ映像版」＃17

◆5月9日（土） 「浜田雅功と黒い線」＃1 浜田雅功初の個展 作品制作に密着

◆5月10日（日） 「浜田雅功の生態」＃3「便所」

◆5月11日（月） 「浜田オフ功」＃1 ep1