SixTONES松村北斗主演ドラマ、ヒロインの25年前を再現したAI写真公開 詳細は5月に解禁【告白−25年目の秘密−】
【モデルプレス＝2026/04/27】SixTONESの松村北斗が主演を務める日本テレビ系7月期土曜ドラマ『告白−25年目の秘密−』。27日、ヒロインの幼少期をAIで再現したティザー映像・画像が、TVerのドラマページで公開された。
【写真】SixTONES松村「もう怖い」メンバー驚きの大物俳優と2ショット
映像には“25年前”を想起させる少女の姿が映し出されている。また、映像の解禁に伴い、ドラマ公式X（＠kokuhaku_ntv）では、映像に登場する少女の顔写真が「わたしはだれ？」とのコメントを添えてポストされた。本作は、愛と執着の狭間を描く、25年にわたるラブサスペンス。主人公・雪村爽太（松村北斗）は、小学生の頃に出会った女性に25年間想いを寄せ続けてきた。その感情は純愛なのか、それとも執着という名の狂気なのか。すべての裏には、25年前に起きた事件と秘密が深く関係している。
ポストは4月27日14時の時点で、78.2万回表示され、現在も数字を伸ばしている。コメント欄には「めっちゃかわいい！誰かな…」「25年前のあの事件の真相、この子が全部知ってるんですよね？」「渡邉真子さんの脚本なら、ただの純愛で終わるはずがない」などドラマへの期待の声が殺到中。さらに、具体的な女性俳優の名前をあげて「○○だと思う」「○○に似てる気がする」「○○であってほしい」など、ヒロイン役の俳優への注目が集まっている。
プロデューサーの鈴木努氏は「この映像を手がかりに、ヒロインが誰なのかを予想しながら楽しんでいただけたら」とコメント、その正体に注目してほしいと呼びかけた。ヒロインは5月に解禁されるという。（modelpress編集部）
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◆松村北斗主演「告白−25年目の秘密−」ヒロインのAI再現写真公開
映像には“25年前”を想起させる少女の姿が映し出されている。また、映像の解禁に伴い、ドラマ公式X（＠kokuhaku_ntv）では、映像に登場する少女の顔写真が「わたしはだれ？」とのコメントを添えてポストされた。本作は、愛と執着の狭間を描く、25年にわたるラブサスペンス。主人公・雪村爽太（松村北斗）は、小学生の頃に出会った女性に25年間想いを寄せ続けてきた。その感情は純愛なのか、それとも執着という名の狂気なのか。すべての裏には、25年前に起きた事件と秘密が深く関係している。
プロデューサーの鈴木努氏は「この映像を手がかりに、ヒロインが誰なのかを予想しながら楽しんでいただけたら」とコメント、その正体に注目してほしいと呼びかけた。ヒロインは5月に解禁されるという。（modelpress編集部）
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