「caught in the crossfire」の意味は？よ〜く考えてみて！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

意外と難しいこのフレーズ。

果たして、正解は？

正解は「面倒（厄介）なことに巻き込まれる」でした！

「caught in the crossfire」は、「面倒［厄介］なことに巻き込まれること」を意味するフレーズ。

2者が言い争って対立している間に挟まれた状況を、十字砲火に例えている表現ですよ。

「I got caught in the crossfire.」

（面倒なことに巻き込まれてるんだ）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。