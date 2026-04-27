「caught in the crossfire」の意味は？よ〜く考えてみて！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「caught in the crossfire」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「面倒（厄介）なことに巻き込まれる」でした！
「caught in the crossfire」は、「面倒［厄介］なことに巻き込まれること」を意味するフレーズ。
2者が言い争って対立している間に挟まれた状況を、十字砲火に例えている表現ですよ。
「I got caught in the crossfire.」
（面倒なことに巻き込まれてるんだ）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部