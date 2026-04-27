野性的なフェロモンを放つグラビアアイドルの山田あいさんが、週刊SPA!4月28日号の表紙および巻頭グラビアに登場。Iカップバストを誇るゴージャスなプロポーションとワイルドな魅力で存在感を放っています。



【写真】発するフェロモンが半端ない山田あいさん

「表紙の人」そして巻頭グラビア企画「美女地図〜私が主人公〜」のコーナーに登場した山田さん。一度目にしたら忘れられないインパクトのあるスタイルで注目を集めるグラビア界の超新星です。誌面では、「一度見たら忘れられないカラダ」という抜群のスタイルを際立たせるギャルコーデに身を包み、迫力あるビジュアルを見せつけています。（撮影／唐木貴央 ヘアメイク／新井祐美子 スタイリング／設楽和代）



2025年、彗星のごとく現れ、グラビア界で今一番勢いのある山田さん。初写真集『Ohaa〜i』は、初めて訪れた南国の楽園・ハワイで最高の笑顔と最高にセクシーなカットを多数撮影。2026年のグラビアシーンでも彼女の活躍は見逃せません。



山田さんは自身のXで「週刊SPA！表紙＆巻頭で出てるよ」「#週刊SPA！ 発売中 マイクロほぼお初かも」などと投稿。撮影時の画像を公開しており、こちらも必見です。



【山田あいさんプロフィル】

やまだあい 22歳 2003年9月11日生まれ 東京都出身 T160B90（I）W60H90 1st写真集『Ohaa~i』が発売中。最新情報は公式X（@yamadaaiii0911）Instagram（@_.yamada.aiii._）趣味は旅行、写真、調味料探し、ダーツ。