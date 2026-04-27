国内外のスタートアップ（新興企業）が集まる「ＳｕｓＨｉ Ｔｅｃｈ Ｔｏｋｙｏ（スシテック東京） ２０２６」が２７日、開幕した。

企業のトップや研究者らがＡＩ（人工知能）やロボティクスなどをテーマに議論を交わした。

自動運転を巡るトークセッションでは、ソフトウェアの更新で機能を高める次世代車「ＳＤＶ」が話題になった。日産自動車で開発を担当する杉本一馬氏は「大きなテーマはデータだ。どのように有効活用し、次の開発に使えるかが重要なポイントだ」と述べた。

いすゞ自動車の佐藤浩至・常務執行役員は「物流を効率化させるにも、データの連携が重要になる。ＡＩも使いながら、最適なシステムを考えないといけない」と話した。

自動運転のソフトを開発する米アプライド・インテュイションのカサール・ユニスＣＥＯ（最高経営責任者）は、「技術は安全だ。世界中で走るようになれば、日本でも懸念は減っていくだろう」と話した。

日本のＩＴ大手のトップも登壇した。富士通の時田隆仁社長は、「日本が現状のままだと、ＡＩで後れを取ってしまう。ＡＩが主導する社会の実現には、政府と産業界、学術界の連携が不可欠だ」と訴えた。

ＮＥＣの森田隆之社長は、提携する米国の新興企業アンソロピック日本法人の東條英俊社長と同じセッションに参加した。森田氏は「ＡＩは自律的に行動する恐ろしさがある。人間が制御可能にする道具が必要だ」と話した。