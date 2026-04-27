「夫から脅迫受けている」と関係者に連絡　男性職員が旭山動物園の焼却炉に妻の遺体遺棄か　専門家は逮捕の難しさ指摘「客観的証拠が必要」

この週末、北海道旭川市で行われた家宅捜索。

その現場は、旭山動物園に勤める30代男性の自宅です。

3月下旬から妻の行方が分からなくなっている件について、男性職員は「焼却炉に妻の遺体を遺棄した」という趣旨の説明をしています。

加えて以前、妻に対し「燃やし尽くしてやる」という趣旨の脅迫をしていたことが新たに分かりました。

捜査のきっかけは4月23日、妻の関係者が行方不明届を提出したこと。

これを受け、警察が男性職員に任意で事情を聴いたところ、「旭山動物園の焼却炉に妻の遺体を遺棄した」「数時間かけて燃やした」という趣旨の供述をしたといいます。

この供述を受け警察は、24日、園内の焼却炉を捜索。

旭川市の関係者によると、この焼却炉では一般の廃棄物の他、動物の死骸などが焼却処理されるといいます。

その管理・運用について園の元職員は「今の運用は分からないが、（以前は）焼却炉に入るには鍵が必要で、職員だからといって勝手に入れるような場所ではない」と説明します。

捜査の対象は焼却炉以外にも広がっています。

警察は25日、旭山動物園の関係車両3台を押収。

26日は男性職員の自宅を家宅捜索しました。

これまでに妻は発見されていません。

妻は行方不明になる前に、「夫から脅迫を受けていて怖い」などのメッセージを関係者に寄せていたということです。

さらに、捜査関係者によりますと男性職員が妻に対し「残らないように燃やし尽くしてやる」と迫り、脅していたとみられることが新たに分かりました。

警察による任意の事情聴取に対し、妻の遺棄とともに殺害もほのめかす供述をしているという男性職員。

旭山動物園は4月29日から夏の営業を再開する予定でしたが、先ほど、開園日を5月1日に遅らせると発表しました。

警察は男性職員に関する調べを進めるとともに、妻の行方について慎重に捜査しています。