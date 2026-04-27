＜D.LEAGUE25−26 ROUND.8 BLOCH HYPE＞◇4月23日◇東京・青海 TOYOTAアリーナ東京

CyberAgent Legitが最終戦の最終マッチでレギュラーシーズン4連覇を達成した。

直前の3ed MATCHでKOSE 8ROCKSが勝利を収めた。

4th MATCHはLegitが3位Medical Conciege I‘moonを破れば優勝、負ければ3位に終わる大一番になった。

先行I｀moon、後攻Legitとも今季の充実ぶりを示す内容だった。

意外だったのはLegitがエースTAKUMIをメンバーから外したことだったが、それを忘れさせるほど、一糸乱れぬ仕上がりで、いつも以上に「安定のLegit」を感じさせた。

ジャッジ発表。オーディエンス票、テクニック、コレオグラフィーはLegitが優勢だったが、シンクロ、エースでI｀moonが巻き返した。スコアの差はたったの2.4ポイント。

Legitに軍配が上がった。

抱き合うメンバーの輪を離れ、真っ先にenaがI｀moonのエースを務めたMEMEに歩み寄り、抱き合った。まれに見る激闘をたたえ合う姿がすがすがしかった。

何より6年前、創設された2020−21シーズンからD.LEAGUEに参加してきたチーム同士だ。順位はI｀moonが9チーム中7位でLegitが9位。下位に沈んだ両チームによる優勝争いだった。

優勝の記念撮影を終えたenaにMEMEに歩み寄ったことを聞いてみた。

「I｀moonはうちに勝っても優勝の可能性が少なかったのに、Legitとの戦いを大切にして、素晴らしい準備をして臨んでくれたことが、うれしかったんです。それに、ずっと女性だけのチームとして、苦しい時期もあったのに、ここまで頑張ってきた。同じ女性ダンサーとして、いつも気にしていたし敬意を表したかったんです。MEMEは一緒に大阪で踊っていたころから知ってますしね。だから、自然とですね」

ライバルとして、女性として、友人として。あらためて、Legitだけでなく「D.LEAGUEの姐（あね）さん」（記者が勝手に命名）としての優しさを感じた。

ところで、僅差（きんさ）となったこの一戦。ジャッジの結果を待つ間、不安はなかったのか。客席で見ていると、どっちが勝つのか、ハラハラドキドキしてけれど？

「負けたとは思わなかったです。勝てる自信がありました。自分たちらしいところが、しっかり出せていたし、ハンカチや帽子とか小道具を取りいれて新しい部分も出せましたからね」。

配信のコメント欄に「Legitは毎回同じよう」「既視感を覚える」などとLegitの作品のパターンや雰囲気について書かれていることはメンバーも知っているのだろう。

一方で同じパターンの精度を上げ、より骨太にしていくか？ そこにさりげなく、時には大胆に新しいエッセンスを加えていくかを追求することで、負けないチームを築いた。そのために、どれだけの話し合いと練習を重ねていったかを知っているのも自分たちだけ。

自分を信じられるから、自信が生まれる。

姐さんと話す向こうで、この日のエースATOがガラガラ声で優勝インタビューを受けていた。1週間前にのどを痛めた上に、仕上げのハードワークで、声がすっかりかすれてしまったという。

「こんな声ですいません！」。

4年連続で王座を守り続ける努力の跡を、何より物語っていた。【久我悟】

【1stMATCH】List：：X〔40.0−60.0〕avexROYALBRATS

【2nd MATCH】Benefit one MONOLIZ〔42.1−57.9〕dip BATTLES

【3rdMATCH】LDH SCREAM〔40.1−59.9〕KOSE■（アキュートアクセント（合成可能））8ROCKS

【4thMATCH】Medical ConceigeI’moon〔48.8−51.2〕CyberAgentLegit

MVD：Medical Concierge I’moon／MEME

BLOCK HYPE順位＝CSP スコア

1位 CyberAgent Legit＝21 441.8

2位 KOSE 8ROCKS＝21 375.6

3位 Medical Conciege I‘moon＝16 379.6

4位 dip BATTLES＝14 393.0

5位 avex ROYALBRATS＝9 314.8

6位 List：：X＝8 309.8

7位 LDH SCREAMT＝3 296.7

8位 Benefit one MONOLIZ＝3 288.7