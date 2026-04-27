◆第１５２回ケンタッキーダービー・Ｇ１（５月２日、チャーチルダウンズ競馬場・ダート２０００メートル）

２年ぶりの挑戦に、胸が高鳴る。ワンダーディーン（牡３歳、栗東・高柳大輔厩舎、父ディーマジェスティ）とケンタッキーダービーに臨む坂井瑠星騎手。これまで同馬に騎乗したことはなかったが、大一番で手綱を託された。「出られるのは光栄なことですし、ありがたい」と、感謝を口にする。

世界を飛び回る２８歳にとっても格別なレースだ。初めてチャンスをつかんだのは２３年。騎乗予定だったコンティノアールは出走取消になったが、スタンドからの景色、盛り上がりに圧倒された。翌年にはフォーエバーヤングで参戦。鼻＋鼻差の３着は、最も勝利に近づいた歴史的な大健闘だったが、喜びより悔しさが上回った。

これまで、ＪＲＡの日本人騎手で騎乗したのは武豊（９５、１６年）と自身のみ。今年は２歳下の西村淳也騎手がダノンバーボンに乗るが「今の淳也の歳でフォーエバーヤングに乗っていたと考えたらすごい」と重みをかみしめる。

初騎乗からの２年間でサウジＣ連覇、ブリーダーズＣクラシック制覇を達成。国境を超えた存在感を持つジョッキーになった。「行くからには、いいレースができるように頑張りたい」。世界最大級の競馬の祭典にも、堂々と挑む。（水納 愛美）