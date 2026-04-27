元フジテレビでフリーの平井理央アナウンサー（４３）のオフショットに注目が集まっている。

２７日にインスタグラムで「週末振り返り 金土はＶｉＯマルシェに出展させていただきました オーガニックにこだわりを持つ出展者の皆さまやお客様と、濃くてあたたかい時間。初めて試食してくださった方から『気になってた！』『本当に美味しい！』『このコンセプト好きです』そんな言葉を直接いただける幸せ そして、いつも足を運んでくださる方や見守ってくださる皆さまの存在に、改めて支えられているなと実感した２日間でした」と投稿。

さらに「そして日曜は恒例のアスレチック巡りへ。今週は平和の森公園のアスレチックフィールド！今がまさにベストシーズン。このあとは蚊や雨の季節に入るから、今のうちに外遊びをしっかり堪能中 これからに備えて、屋内で遊べるスポットもストックしていきたいところ」と続け、キャップを被ったスタイルでの写真をアップした。「しっかり働いて、しっかり遊ぶ週末でした」とまとめた。

この投稿にファンからは「帽子被ってる姿もカフェモカ飲んでる姿もとても可愛くてコーデが似合っています」「自然な表情がかわいらしい いろんな感動や刺激があってとても素敵な時間ですね」「充実した週末をお過ごしになって良かったですね」「理央さんいつも若々しくて美しい」「かわい〜い！」などのコメントがあがっている。

平井アナは２００５年４月フジテレビ入社。「すぽると！」のキャスターを務めるなど絶大な人気を誇った。プライベートでは１２年７月に同局ディレクターと結婚し９月末で退社。１７年１０月に第１子女児の出産を報告したが、２２年１２月に離婚を公表した。