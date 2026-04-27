タレントの壇蜜が２７日、都内で映画「旅立ちのラストダンス」（アンセルム・チャン監督、５月８日公開）の公開記念特別トークショー付先行上映会に登場した。

香港で映画歴代興収１位を記録した人気作で、「家族」「伝統儀式」「死生観」などの普遍的なテーマを描く。壇蜜は「祈りの形は世界で違う。でも、祈りはどこの世界にもある概念だなって思った。世界観が心に響きました」としみじみ語った。

恩師の死をきっかけに、遺体を保存する遺体衛生保全士（エンバーマー）の資格を取得した壇蜜。「生きると死ぬということの考え方が身近になった。命は１個しかないし、いずれあの世に行くんだなって思って、興味を持ちました」。資格の学校にも通い、実際に葬儀会社で研修をしたこともあると明かした。

現場での実務経験を踏まえた上で、今作でリアリティーを感じた部分については、「（遺体処理で）お骨についたお肉みたいなものを取り除く。１度休憩して、２回目にお肉の臭いをかぐと反応してしまうというのが、あるあるなんです。１人で見てたんですけど、『あるある！』ってツッコんじゃうくらいリアル」と細部までこだわっている点に驚いていた。

そのほかにも、散弾銃や日本舞踊の資格を持っているというが、「『（芸能活動で）役に立つことを習え』って祖母に言われたんですけど、『ごめん、もう手遅れだ』って（答えた）」と明かし、会場を笑わせた。