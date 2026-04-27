普段は入ることのできない１８か所の松戸の「小さな森」を公開する「オープンフォレストｉｎ松戸２０２６」が、５月に松戸市内１６か所の民有林などで開催される。

住宅街のすぐそばの森で、森林浴を楽しんだり、里山ボランティアの皆さんと一緒に工作をしたり、ハンモックやブランコなどの遊具で遊ぶなど、自然を満喫できるイベントで、同市は「若葉と木漏れ日が美しい５月に、松戸市内に点在する『小さな森』に足を運んでみませんか」としている。

オープンフォレストｉｎ松戸とは、 緑の保全事業の一環として、市内の各森で活動する里やまボランティアと森の所有者の協力のもと、普段は入ることができない森を公開するイベントで、都市に残された貴重な森を未来の子どもたちに引き継ぐために、何ができるのかを考えるきっかけになることを願って、２０１２年から毎年開催している。森では、里やまボランティアが森の説明や案内をする。また、ハンモックやブランコ、のこぎりを使った工作など、子どもたちが楽しく遊べるように工夫を凝らす。

また、「松戸の里やまボランティア」は、２００３年から年１回開催している「里やまボランティア入門講座」の修了生が、毎年任意団体を組織して樹林地保全活動に取り組んでいる。それらの活動団体がネットワーク化され、「松戸里やま応援団」として互いに支援し合いながら活動していることや、保全活動の対象樹林地のほとんどが民有する樹林地であることが松戸市の里やま活動の大きな特徴となる。

オープンフォレストｉｎ松戸２０２６の詳細は以下の通り。

▼オープンフォレストｉｎ松戸２０２６

●開催日時：２０２６年５月９日（土）・１０（日）・１６日（土）・１７日（日）〔荒天中止〕

●会場：松戸市内１６か所の民有林と根木内歴史公園及び２１世紀の森と広場

●主催：オープンフォレストｉｎ松戸実行委員会、松戸市

●事務局：松戸市 みどりと花の課

※森には駐車場、トイレなし。

※各森の公開時間などの詳細は、松戸市ホームページを参照。