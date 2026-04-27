美しい妻と5歳の息子を持つエリート建築士が、悪性腫瘍で余命3ヶ月の宣告を受けて絶望の淵に。優しく寄り添う妻はその夜、すぐさま「死亡保険金」について調べ始めていた。

【映像】夫の死亡保険金“1億円”に笑う美人妻（桜井日奈子）

4月24日、金曜ナイトドラマ『余命3ヶ月のサレ夫』（テレビ朝日系）が放送された。国内累計1億ビュー超えの大ヒットコミックをドラマ化した同作。ある日突然余命宣告された夫が、妻に愛人がいることを知り絶望しながらも、愛する息子の未来を守るため復讐に突き進んでいく姿を描く、禁断のリベンジ・ラブサスペンスだ。

大手ゼネコン「帝央建設」の都市デザイン部で働くエリート建築士の高坂葵（白洲迅）は、プライベートでも、美しい妻・美月（みづき・桜井日奈子）とかわいい息子・蓮と幸せな家庭を築き、公私ともに充実した日々を送っていた。

度々襲われる腰の痛みから、ようやく再検査で病院を訪れると、すでに悪性腫瘍が転移していることが発覚し、医師からは「余命は約3ヶ月」という残酷な告知が。葵は「家族が、いるんです。困ります。息子は5歳で、まだまだ父親が必要で……」と涙ながらに訴える。

絶望の中、葵は夜遅くに帰宅した美月に「俺、がんなんだ……」と泣き崩れながら告白。美月は「一緒に治そう。私たちは、病気になんて負けない」と優しく抱きしめるものの、口元は不気味に歪んでいた。

その夜、ベッドで眠る葵の隣で、冷めた表情でスマホを操作し、「死亡保険金・給付金などのお支払いについて」というページを熟読する美月。

後日、葵が自らの死後を案じて死亡保険金1億円の生命保険証券を提示すると、美月は「聞きたくない。まだ聞きたくない」と戸惑う様子を見せながら、背を向けたその顔には笑みをたたえていた。