引退発表から3週間足らず…息子を亡くした友人夫婦のために走った元ウェールズ代表MFラムジー、フルマラソンを3時間で完走
今月初旬にサッカー選手としての現役生活にピリオドを打ったばかりの元ウェールズ代表MFアーロン・ラムジーがフルマラソンを完走した。英『ミラー』が伝えている。
1990年12月26日生まれの35歳は08-09シーズンにアーセナルに加入した。10-11シーズンにレンタル移籍を経験しながらも、18-19シーズンまで在籍して公式戦通算369試合64得点60アシストを記録。その後、ユベントス、レンジャーズ、ニース、カーディフでプレーし、25年7月にメキシコのプーマスUNAMに加入したが、同10月に退団してフリーとなり、今月8日に自身のSNSで現役引退を発表していた。
それから3週間足らず。ウェールズ代表として86試合26得点を記録した名手は、ロンドンマラソンに参加していた。
『ウェールズ・オンライン』の報道によると、ラムジーは友人夫妻が6歳の息子ヒューの死後、設立した慈善団体「It's Never You」のために資金を集める目的でマラソンに参加したという。レース前に『BBC』のインタビューに応じ、「興奮しているよ。雨が降ったり、風が強い日はトレーニングが大変だし、時々とても孤独に感じることもある。でも、実際は少しばかり苦境に立たされることを不思議な形で楽しんでいるんだ」と語っていた。
「慈善団体『It's Never You』は僕にとって、本当に大切な存在なんだ。セリとフラン夫妻、そして彼らの家族を知っているし、ヒューとも親しくしていた。僕の長男は彼と同い年で、よく一緒に遊んでいたんだ。彼らがどんな苦しみを経験し、今どんな思いで過ごしているのかを想像するのは難しいけど、彼らは僕や僕の家族、そして多くの人々にとって大きな励みとなっている」
友人のためにマラソンに参加したというラムジー。サッカー選手を引退してわずか3週間足らずだったものの、3時間30秒というタイムで見事に完走した。
1990年12月26日生まれの35歳は08-09シーズンにアーセナルに加入した。10-11シーズンにレンタル移籍を経験しながらも、18-19シーズンまで在籍して公式戦通算369試合64得点60アシストを記録。その後、ユベントス、レンジャーズ、ニース、カーディフでプレーし、25年7月にメキシコのプーマスUNAMに加入したが、同10月に退団してフリーとなり、今月8日に自身のSNSで現役引退を発表していた。
『ウェールズ・オンライン』の報道によると、ラムジーは友人夫妻が6歳の息子ヒューの死後、設立した慈善団体「It's Never You」のために資金を集める目的でマラソンに参加したという。レース前に『BBC』のインタビューに応じ、「興奮しているよ。雨が降ったり、風が強い日はトレーニングが大変だし、時々とても孤独に感じることもある。でも、実際は少しばかり苦境に立たされることを不思議な形で楽しんでいるんだ」と語っていた。
「慈善団体『It's Never You』は僕にとって、本当に大切な存在なんだ。セリとフラン夫妻、そして彼らの家族を知っているし、ヒューとも親しくしていた。僕の長男は彼と同い年で、よく一緒に遊んでいたんだ。彼らがどんな苦しみを経験し、今どんな思いで過ごしているのかを想像するのは難しいけど、彼らは僕や僕の家族、そして多くの人々にとって大きな励みとなっている」
友人のためにマラソンに参加したというラムジー。サッカー選手を引退してわずか3週間足らずだったものの、3時間30秒というタイムで見事に完走した。