Snow Man佐久間大介、“目覚め”テーマに輝き表現「＋act．」6月号表紙巻頭に単独初登場
Snow Manの佐久間大介が、5月12日に発売される「+act.（プラスアクト）」6月号（ワニブックス）の表紙巻頭に単独初登場。完全独占の撮り下ろしグラビアに加え、ロングインタビューも掲載される。
【写真】Snow Man佐久間大介主演『スペシャルズ』主人公ダイヤを取り巻く個性派メンバーに注目＜新カット独占解禁＞
今号の撮影テーマは「目覚め」。長い眠りから目覚め、生き生きと輝く姿をしなやかに表現したカットが満載だ。ロングインタビューでは、現在放送中のテレビアニメ『キルアオ』のアフレコ現場での様子から、佐久間の“声の仕事”に対する情熱を紐解く。
そのほか誌面には、戸田恵梨香、中村倫也、本田響矢、一ノ瀬ワタル、坂東龍汰、Aぇ! group×草間リチャード敬太×西村拓哉、暁千星、笹森裕貴、阿佐辰美、堀海登×佐藤友祐、杏花、葉山侑樹、男性ブランコが登場。「MILESixTONES」「B＆ZAI LIVE TOUR 2026 -ROCK’n’DOL-」「JO1DER SHOW 2026 ’EIEN 永縁’」のライブレポートも掲載される。
「+act.」2026年6月号は、ワニブックスより5月12日発売。価格1210円（税込）。
【写真】Snow Man佐久間大介主演『スペシャルズ』主人公ダイヤを取り巻く個性派メンバーに注目＜新カット独占解禁＞
今号の撮影テーマは「目覚め」。長い眠りから目覚め、生き生きと輝く姿をしなやかに表現したカットが満載だ。ロングインタビューでは、現在放送中のテレビアニメ『キルアオ』のアフレコ現場での様子から、佐久間の“声の仕事”に対する情熱を紐解く。
「+act.」2026年6月号は、ワニブックスより5月12日発売。価格1210円（税込）。