タレントのマツコ・デラックスが２７日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。ビールを飲んだ後に思わず漏れるとされる「プハー」という声について私見を述べる一幕があった。

この日の「日刊ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーでは、ビールをのどの奥に流し込んだ後、思わず漏れる「プハー」という声について考察した記事を紹介。番組では、ビールを飲んだ後の代表的リアクションとして「くぅ〜」「うめぇ〜」「しみる〜」「きく〜」などがあることをフリップで紹介した。

この件について聞かれたマツコは「プハーってできる？ あたしたち、プハーはできないのよ」と口に。「１杯目って結構、無理して入れない？ あたし、結構、ジョッキとかでも一気で入れるタイプだから、その時は、なんかもう苦しさみたいな声が出るときがあるよ。雄叫びみたいな。『ぶあ〜っ！』ってのが出ちゃう時があるけど」とシャウト。

ここでＭＣの大島由香里アナウンサーも「私もどっちかというとそれに近くて『ぶあ〜っ！』って、プハーなんて言わないですよね」と同調。マツコは「プハーってさ。プハーって言おうとしないと人間の体から出る言葉じゃないじゃん。それだったらあるよ。意図的に苦しさの後に、テレビじゃ言えないこととかを叫んだりはありますけど」と口にした。

その上で「ビールって１杯目が絶対、一番おいしくない？ だから、あたし、ジョッキ全部飲むのよ。一口で終わらせたいの、最初の」と主張。「一口で１ｃｃでも多く飲みたいのよ。だから、毎回、ジョッキで一気だから。大事なの。だから、ジョッキを無理に一気に飲むから、テレビじゃ言えないようなのが出てくるのよ。あたしの人生を全部、保障してくれるって言うんだったら、今から言いますけど」と脅していた。