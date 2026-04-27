株式会社一条工務店は２７日、現在子どもと暮らしている男女１２７７人を対象に実施した「子育てと住まいに関する意識調査２０２６｣の結果を公表した。

現在の住まいに入居する際、子どもがいたと回答した５４２人に、「子どもと暮らすために、家選びの際に住宅設備で考慮したことはあるか」と尋ねたところ、１位「食器洗い乾燥機」（２５.８％）、２位「対面キッチン」（２５.６%）、３位「床暖房」（２４.９%）という結果になった。「家選びの際に将来の子育てを想定して間取りなどを選んだか」と尋ねたところ、５１.１%の人が、将来の子育てを想定して間取りなどを選んだことがわかった。

家選びの際に、将来の子育てを想定せずに間取りを選んだという２６１人に、「将来の子育てを想定して間取りなどを検討しておけばよかったと後悔したことはあるか」と尋ねたところ、６６.３%の人が後悔したことがあると回答した。さらに「子育てをするうえで、現在の住宅に満足しているか？」と尋ねたところ、「やや不満がある」４７.０％、「とても不満がある」２１.８%を合わせると、約７割の人が現在の住まいに満足していないことが分かった。

さらに、現在の住まいに満足していないと回答した７４１人に、具体的にどんな点に不満・不便を感じているか尋ねたところ、１位「収納スペースが足りない」（６３.７%）、２位「子ども部屋がないまたは足りない」（５２.２%）、３位「気密性・断熱性が低く暑さ寒さが気になる」（４９.４%）という結果になった。