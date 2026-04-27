清塚信也が、約4年ぶりとなるニューアルバム『KIYO-LOGUE』(読み：キヨローグ)を6月3日にリリースする。

前作『Transcription』以来の新譜となる本作は、コンサートでも人気を誇る「トーク」をついにスタジオ録音のアルバムとして収録。音楽と言葉が織り成す対話（Dialogue）を通じて、各曲が持つ音楽性をより深く掘り下げた、バラエティ豊かな意欲作となっている。

クラシック界では前代未聞とも言えるこの試みは、常に既存の枠組みを更新し続ける清塚ならでは。ピアノとトークの両輪で魅了する、唯一無二のエンターテイナーとしての真骨頂を思う存分楽しめる内容となった。

アルバムのリリースに先駆けて、5月6日には先行トラック「シューマンとブラームス」、「子供の情景 作品15より 第7曲「トロイメライ」（シューマン）」が配信リリースされる。「シューマンとブラームス」は今回のアルバムのキーポイントとなる〈トーク〉を披露。シューマンとブラームスの関係性、それぞれの歴史等を清塚ならではの知識とユーモアを交えた視点で語っている。

また、7月12日には47都道府県ツアーの千秋楽となるサントリーホール公演が決定した。このサントリーホール公演も含め、全47都道府県63公演のツアーとなる。

■ニューアルバム『KIYO-LOGUE』

2026年6月3日(水)リリース

https://kiyozuka.lnk.to/kiyologuePR

SHM-CD UCCY-1126 ￥3,520 (税込) 収録曲：

【トラックリスト】

01​. バッハとスカルラッティ ＊

02​. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻から 前奏曲 第2番 ハ短調 BWV847（J​.S​.バッハ）

03​. ソナタ ニ短調 K​.141（D​.スカルラッティ）

04​. シューベルト ＊

05​. 即興曲 変ホ長調 D899 作品90の2（シューベルト）

06​. シューマンとブラームス ＊

07​. 《子供の情景》作品15から 第7曲〈トロイメライ〉（シューマン）

08​. 《6つの小品》作品118から 第3曲〈バラード〉（ブラームス）

09​. ワルツ イ短調《ファウンド・イン・ニューヨーク》（ショパン）

10​. ショパンとリスト ＊

11​. 愛の夢 第3番 S​.541の3（リスト）

12​. ショパンと滝廉太郎 ＊

13​. 前奏曲 第15番 変ニ長調 作品28の15〈雨だれ〉（ショパン）

14​. 憾（滝廉太郎）

15​. ドビュッシーとガーシュウィン ＊

16​. 《ベルガマスク組曲》から 第3曲〈月の光〉（ドビュッシー）

17​. ラプソディ・イン・ブルー（ガーシュウィン）

18​. 最後のご挨拶 ＊

19​. Serendipity（清塚信也） * KITTE 開業10周年記念公式楽曲

20​. 人生の光（清塚信也） *ミュージカル「アンドレ・デジール 最後の作品」より

※＊記載のトラック：トーク ■購入者特典情報

★UNIVERSAL MUSIC STORE: B3ポスター（UMストア絵柄）

さらに、抽選で50名に直筆サイン入りB3ポスター（UMストア絵柄）プレゼント！

※ポスタープレゼントは 2026 年 6 月 2 日(火)23:59 までの予約者が抽選の対象です。

※直筆サイン入りポスターは商品とは別に当選者にお送りします。

★清塚信也Official Fan Club「ファンクラブとかじゃないんで」：B3ポスター（FC絵柄）

さらに、抽選で50名に名入れ直筆サイン入りB3ポスター（FC絵柄）プレゼント！

※ポスタープレゼントは 2026 年 6 月 2 日(火)23:59 までの予約者が抽選の対象です。

※名入れ直筆サイン入りポスターは商品とは別に当選者にお送りします。

★公演会場：ポストカード

★タワーレコード：差し替えジャケット

★Amazon：メガジャケ

※旧譜とのセット購入で新譜メガジャケ＋旧譜メガジャケ

★HMV：ポストカード

★山野楽器：ポストカード

★その他CDショップ：ポストカード ※各特典は数量に限りがございます。また、特典の付与がないお店もございます。

※特典のお渡しは店頭でのお会計時もしくは商品お届け時になります。

※公演会場によっては物販がない場合もございます。

■＜清塚信也 47都道府県ツアー 2025〜2026＞

終了公演は割愛 2026年

4月28日(火) 北海道・札幌コンサートホールkitara 大ホール 開場17:30、開演18:30

4月29日(水・祝) 北海道・帯広市民文化ホール 大ホール 開場12:30、開演13:30

5月1日(金) 北海道・旭川市民文化会館 大ホール 開場17:30、開演18:30

5月8日(金) 三重・シンフォニアテクノロジー響ホール伊勢 (伊勢市観光文化会館) 大ホール 開場17:30、開演18:30

5月17日(日) 茨城・水戸市民会館 グロービスホール 大ホール 開場12:30、開演13:30

5月23日(土) 長崎・アルカスSASEBO 大ホール 開場12:30、開演13:30

5月24日(日) 宮崎・都城市総合文化ホール 大ホール 開場12:30、開演13:30

5月30日(土) 沖縄・沖縄コンベンションセンター 劇場棟 開場12:30、開演13:30

※以下、追加公演※

6月6日(土) 香川・ハイスタッフホール（観音寺市民会館） 大ホール 開場12:30、開演13:30

6月7日(日) 高知・須崎市立市民文化会館 大ホール 開場12:30、開演13:30

6月13日(土) 石川・松任文化会館 ピーノ 大ホール 開場12:30、開演13:30

6月14日(日) 富山・砺波市文化会館 開場12:30、開演13:30

6月17日(水) 神奈川・鎌倉芸術館 大ホール 開場17:30、開演18:30

6月18日(木) 岡山・岡山芸術創造劇場 ハレノワ 中劇場 開場17:30、開演18:30

6月20日(土) 鳥取・米子市公会堂 大ホール 開場12:30、開演13:30

6月25日(木) 愛知・愛知県芸術劇場 コンサートホール 開場17:30、開演18:30

6月27日(土) 長野・キッセイ文化ホール（長野県松本文化会館） 大ホール 開場12:30、開演13:30

6月29日(月) 大阪・フェニーチェ堺 大ホール 開場17:30、開演18:30

7月1日(水) 兵庫・アクリエひめじ 大ホール 開場17:30、開演18:30

7月12日(日) 東京・サントリーホール 開場12:30、開演13:30

詳細はこちらから：https://tristone.co.jp/kiyozuka/tour2025/