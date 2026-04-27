お笑いコンビ・ダウンタウンが出演するインターネット配信サービス「ＤＯＷＮＴＯＷＮ＋（ダウンタウンプラス）」がサービス開始から半年を迎えたことを記念し、２９日から公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルにてオリジナル作品１２タイトルを期間限定で無料公開することを２７日、発表した。

同キャンペーンは、サービス開始半年への感謝とともに、５月１１日に誕生日を迎える浜田雅功のバースデーカウントダウン企画として、浜田の魅力が詰まったコンテンツを公開。通常は有料会員のみが視聴可能な厳選されたコンテンツを、期間限定で多くの方が体験できる貴重な機会となる。

【公開されるオリジナル作品一覧】

４月２９日 「松本教授の笑いの証明」 ＃４ 「陣内大喜利」編

３０日 「漫才インターナショナル」 ＃１ 第１回大会 ｅｐ１

５月１日 「あの日。松本人志 裏側完全ドキュメント」 ＃１ 初収録のあの日

２日 「７：３トーク」 ＃１３ 伊集院光編

５月３日 「サンノミ」 ＃１ ｅｐｓｏｄｅ．０１―１

４日 「ダウプラボイス」 ＃１ 芸人自己紹介

５日 「みんなのオトナな話」 ＃１

６日 「明日やめるのか寄席」 ＃１ ｅｐ１

８日 「ごぶごぶラジオ映像版」 ＃１７

９日 「浜田雅功と黒い線」 ＃１ 浜田雅功初の個展 作品制作に密着

１０日 「浜田雅功の生態」 ＃３ 「便所」

１１日 「浜田オフ功」 ＃１ ｅｐ１

（前から順に公開日、タイトル）