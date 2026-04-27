長女柴犬さんの『昔と今』を比較したら…末っ子ハスキーさんへの態度があまりにも違いすぎて…？同一犬とは思えない、衝撃の変化が話題になっているのです。

一体何があったんですか…？そう聞かずにはいられないその光景は記事執筆時点で158万回を超えて表示されており、1.5万件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：昔、後輩犬に『ブチギレ顔』をしていた犬→現在は…完全に予想外な『態度の変化』】

柴犬の『昔と今』を比較→末っ子ハスキーへの態度が…

Xアカウント『@miyamafukayama』に投稿されたのは、長女柴犬「リン」ちゃんと末っ子シベリアンハスキー「アシㇼ」ちゃんのお姿。

末っ子のアシㇼちゃんがお迎えされたばかりの頃、新入りの存在に困惑もあったのか…リンちゃんは、歯を剥き出しにしてムキ顔で何やら文句を言っていたのだそう。

仲良くなれない…？衝撃の変化が話題に

柵越しにも『それ以上近づくなよ…』なんて言っているかのようで、仲良くなれないのではないかと不安になってしまうほど剣幕だったのだとか。

しかし、現在はというと…まるで口内ケアをするかのように、アシㇼちゃんのお口の中を懸命にペロペロするほどの関係性になっているのだといいます。

アシㇼちゃんのお口周りに何かついているのかと思いきや、リンちゃんが舐めているのは完全にお口の中。どうやらその行動は母犬が子犬をケアする名残で、主に愛情表現や信頼関係の証といわれているのだそう。

アシㇼちゃんが『もう大丈夫だよ』『やめてよ～』なんて言うかのように避けようと動くと、『こらっ、じっとしてなさい』と言わんばかりの対応を見せるというリンちゃん。

同一犬とは思えない、リンちゃんのアシㇼちゃんに対する態度に飼い主さんも改めて『一体何があったんですか…』とポツリ。

アシㇼちゃんとリンちゃんの微笑ましい関係は多くのユーザーをほっこり和ませると同時に笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「信頼とか愛情表現だよね」「柴先輩めっちゃキスしてるｗ」「仲良くなってよかった」などのコメントが寄せられています。

仲良しトリオの個性溢れる日常が大人気

リンちゃんとアシㇼちゃんには、トイプードル「リク」くんというお兄ちゃんの存在も。身体の大きさや性格はバラバラなものの、みんなとても仲良く賑やかに過ごしているといいます。

飼い主さんに溺愛されながら、それぞれマイペースにのびのびと暮らすその様子は日々トイプードル、柴犬、シベリアンハスキーの魅力やたくさんの癒しを発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@miyamafukayama」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。