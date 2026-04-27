ヒルトンは、「雅叙園東京 LXRホテルズ＆リゾーツ」を2027年に開業する。

旧ホテル雅叙園東京で、客室は60室を設ける。館内にはフィットネスセンター、スパ、約5,700平方メートルのミーティングスペースを備える予定。料飲施設はオールデイダイニングやスペシャリティレストランなど、5軒を擁する。

LXRホテルズ＆リゾーツとしては、2021年9月に開業したROKU KYOTOに続いて国内で2軒目、東京初進出となる。広島や箱根強羅、北海道・ニセコでも同ブランドのホテルの開業を予定している。

開業に先立ち、一部施設と客室の改修を行った上で、2026年半ばに宿泊と料飲施設の運営を再開することを予定している。

アクセスは、JR山手線目黒駅西口から徒歩約3分、東急目黒線・東京メトロ南北線・都営三田線目黒駅から徒歩約3分。

旧ホテル雅叙園東京は、建物所有者との定期建物賃貸借契約の満了のため、2025年9月をもって休館していた。カナダのブルックフィールド・アセット・マネジメントが同1月、ホテル雅叙園東京の一部を取得していた。