市街地になぜ？国の天然記念物「カモシカ」が銀行に侵入【新潟･柏崎市】
銀行にカモシカが侵入です。午後、柏崎駅近くの第四北越銀行にカモシカが入り込みました。3時間ほど居座り、吹き矢による麻酔で捕獲されました。
こちらは、第四北越銀行 柏崎支店。落ち着いた様子の動物は、国の天然記念物に指定されている『カモシカ』です。警察によりますと27日正午すぎ、銀行員から「行内にカモシカが入り込んだ」と110番通報がありました。
カモシカは体長約1m。支店のシャッターが下ろされ、ATMコーナーに閉じ込められた状態となっていました。
■目撃した人
「私65歳だけど初めて、まして銀行にカモシカは。」
■地元の猟友会メンバー
「目撃情報があっても山に帰ることが多い。ここまで来たのはめずらしい。」
27日午後3時ごろ、市の委託を受けた業者が吹き矢で麻酔を打ち、30分ほど経って眠ったところを捕獲されました。ケガ人はいませんでした。
午前中には、銀行から約300m離れた酒蔵でも『カモシカ』が目撃されていました。
■原酒造の関係者
「他の野生動物を見たのは聞いたことがあるが、カモシカは初めて。驚いた。」
柏崎市によりますと4月中旬、市内の山に近い場所で目撃情報がありましたが、市街地に出てくるのはめずらしいということです。捕獲したカモシカはその後、山に戻されました。
こちらは、第四北越銀行 柏崎支店。落ち着いた様子の動物は、国の天然記念物に指定されている『カモシカ』です。警察によりますと27日正午すぎ、銀行員から「行内にカモシカが入り込んだ」と110番通報がありました。
カモシカは体長約1m。支店のシャッターが下ろされ、ATMコーナーに閉じ込められた状態となっていました。
■目撃した人
「私65歳だけど初めて、まして銀行にカモシカは。」
■地元の猟友会メンバー
「目撃情報があっても山に帰ることが多い。ここまで来たのはめずらしい。」
午前中には、銀行から約300m離れた酒蔵でも『カモシカ』が目撃されていました。
■原酒造の関係者
「他の野生動物を見たのは聞いたことがあるが、カモシカは初めて。驚いた。」
柏崎市によりますと4月中旬、市内の山に近い場所で目撃情報がありましたが、市街地に出てくるのはめずらしいということです。捕獲したカモシカはその後、山に戻されました。