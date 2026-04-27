【ひらがなクイズ】誰かを支える力や物の大きさに共通するひらがな2文字は？
言葉の中に隠れた共通のパーツを探し出す「ひらがなクイズ」！
今回は、他者への温かなサポートを指す言葉から、物の大きさや範囲を表す外来語、さらに日常的に使われる「燃料切れ」の状態まで、異なるニュアンスの3つの言葉をセレクトしました。空欄を埋めて完成する姿を想像しながら、共通の2文字を導き出してみてください。
おた□□
□□ーる
が□□つ
ヒント：物事の規模や大きさ、あるいは定規や目盛りという意味で使われる言葉。そして、車の燃料が切れることや、気力・体力が尽きてしまった状態を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
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▼解説
それぞれの言葉に「すけ」を入れると、次のようになります。
おたすけ（お助け）
すけーる（スケール）
がすけつ（ガス欠）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、慈しみの心を感じさせる和語、広がりや大きさを測る外来語、そして現代社会で頻繁に使われる俗称という組み合わせでした。音に注目して捉え直すことで、日本語の語彙が持つ豊かなバリエーションを新鮮に感じられるはずです。心地よいひらめきで、頭の中がすっきりと整う感覚を味わいただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、他者への温かなサポートを指す言葉から、物の大きさや範囲を表す外来語、さらに日常的に使われる「燃料切れ」の状態まで、異なるニュアンスの3つの言葉をセレクトしました。空欄を埋めて完成する姿を想像しながら、共通の2文字を導き出してみてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□ーる
が□□つ
ヒント：物事の規模や大きさ、あるいは定規や目盛りという意味で使われる言葉。そして、車の燃料が切れることや、気力・体力が尽きてしまった状態を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：すけ正解は「すけ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「すけ」を入れると、次のようになります。
おたすけ（お助け）
すけーる（スケール）
がすけつ（ガス欠）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、慈しみの心を感じさせる和語、広がりや大きさを測る外来語、そして現代社会で頻繁に使われる俗称という組み合わせでした。音に注目して捉え直すことで、日本語の語彙が持つ豊かなバリエーションを新鮮に感じられるはずです。心地よいひらめきで、頭の中がすっきりと整う感覚を味わいただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)