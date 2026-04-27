使ったことがないものを使うのって、難しい。

【体験談】幼い我が子を連れて外出していたら、中年の女性が…

奈良県在住の30代女性・ともさんはその日スーパーで、初めての乳幼児用ショッピングカートに苦戦していた。

すると、買い物に来た中年女性客が......。

＜ともさんからのおたより＞

数年前の夏、生後4か月の赤ちゃんと近くのスーパーに買い物に行ったときのことです。

ベビー用のショッピングカートにわが子を乗せようとしたのですが、初めてのことでどうしたらいいのかわかりません。

夕方だったこともあって、次々と入ってくるお客さんには邪魔そうに見られて、諦めて抱っこしながら買い物しなきゃいけないのかな〜？って思っていました。

「私もわからなかったから」

でも、そのとき、「これ、こうやって使うんですよ」って話しかけてくれたおばさんが。50代くらいの人だったと思います。

ショッピングカートの扱い方を説明してくれて、ショッピングカートを支えてくれて、無事ショッピングカートにわが子を乗せることができました。

「ありがとうございます」ってお礼したら、「難しいよね？ 私もわからなかったから」って言って、笑顔でスーパー中に入って行かれました。

当時はコロナ禍だったこともあり、勇気出して声をかけて頂き、すごく嬉しかったのを覚えています。

本当にありがとうございました。

あれから私もあのときのように、勇気出して困ってるママに声をかけています。



あなたの「やさしい思い出」、聞かせて！

名前も知らない、どこにいるかもわからない......。そんな誰かに伝えたい「ありがとう」や「ごめんなさい」、あるいは「どんなもんだい！」を心の中に秘めている、という人もいるだろう。

Jタウンネットでは読者の皆さんの「『ありがとう』と伝えたいエピソード」「『ごめんなさい』を伝えたいエピソード」「親切自慢エピソード」「親切目撃談」などを募集している。

読者投稿フォームもしくは公式X（＠jtown_net）のダイレクトメッセージ、メール（toko@j-town.net）から、具体的な内容（どんな風に親切にしてもらったのか、どんなことで助かったのか、どんなことをしてしまい謝りたいのかなど、500文字程度〜）、体験の時期・場所、あなたの住んでいる都道府県、年齢（20代、30代など大まかで結構です）、性別を明記してお送りください。秘密は厳守いたします。

（※本コラムでは読者の皆さんに投稿していただいた体験談を紹介しています。プライバシー配慮などのために体験談中の場所や固有名詞等の情報を変更している場合がありますので、あらかじめご了承ください）