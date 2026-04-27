指定ごみ袋が各地で品薄に　中東情勢の影響でナフサやシンナー不足…ルールを緩和する自治体も

長引く中東情勢の影響で原料不足が続き、各地で指定ごみ袋が品薄になっている。

自治体は買いだめの自制を呼びかけるとともに、代替袋の使用容認など柔軟な対応を進めている。

市の指定ごみ袋が品薄に…

27日、取材班が訪れたのは、千葉・市原市のスーパーマーケット。

商品棚の一部にスペースがあり、担当スタッフが商品の補充にあたっていた。

ーーこれは何ですか？

T☆MART・鶴岡里司さん：

市原市の指定ごみ（袋）になります。入荷が滞ってしまって、きょうこれが出せるものが最後になります。

中東情勢への不安などから、この店舗では4日ほど前から市の指定ごみ袋が品薄状態になっていて、ひと家族2点までの購入制限を行っている。

T☆MART・鶴岡里司さん：

レジに入ることもたまにあるんですが、皆さん必ずごみ袋1つなり2つなり持ってレジに並んでますね。

ひと袋あたりの価格が割安な45リットル50枚入りは品薄が続いているが、30リットル10枚入りの指定ごみ袋は、在庫にまだ余裕があるという。

スーパーの客：

ちょっと買おうかなと思ったら、棚にほとんどない状況なんでね。

こうした事態を受けて、市原市は「指定ごみ袋は例年と同程度の数量が安定的に供給されている」と発表したうえで、冷静な対応を求めている。

千葉・市原市のウェブサイトより：

過度な買いだめが生じた場合、必要な方に行き渡らなくなるおそれがあります。

市民に向けては、メールでも協力を呼びかけている。

市原市民：

必要以上に買わないでっていうんであれば、必要な分だけ買って、できるかぎり自分で工夫してやろうかなとは思います。

袋へのプリント廃止・ごみ出しルール緩和の自治体も

中東情勢への対応を迫られる自治体は、沖縄県にもあった。

与那原町（よなばるちょう）の指定ごみ袋は、「もやすごみ」などの文字をプリントするために石油製品のシンナーを使用している。

しかし、中東情勢悪化の影響でシンナーが調達しづらくなっていることから、5月1日から、ごみ袋に文字をプリントしないことを決定した。

袋自体に色をつけ、青い袋を「もやすゴミ」、赤い袋を「もやさないごみ」などとすることで、区別できるようにするという。

また、同じく石油から作られるプラスチック製品の原料となる「ナフサ」も不足し、宮城・大崎市にあるスーパーでは、ごみ袋の入荷見通しが、不透明になっていた。

食品スーパーあいのや古川東店・森剛店長：

販売業者に発注しようとしているが、なかなか連絡が取りづらい状況になっているので、今後先が読めず困っている。

こうした状況を受け、大崎地域広域行政事務組合は、4月20日から1カ月間、大崎市など5つの市と町で、ごみ出しのルールを緩和することを決めた。

対象の期間内は、指定ごみ袋でなくとも、市販の30リットルから45リットルの透明か半透明の袋に、ゴミの種類を記載することで、ゴミを出すことができる。

大崎地域広域行政事務組合業務課・坂本徹課長：

代用袋が使用可能ですので、指定ごみ袋を急いで買いだめする必要はありません。必要な分だけ購入いただきますよう、お願い申し上げます。

また、状況が変わらない場合は、1カ月単位でルール緩和の期間を延長していくという。

（「イット!」4月27日放送より）