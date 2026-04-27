SEVENTEENの弟分で韓国の6人組ボーイグループ「TWS（トゥアス）」が27日、ソウル市内でメディアショーケースを行い、5thミニアルバム「NO TRAGEDY」の収録曲をパフォーマンスした。ショーケースはオンラインでも配信された。

最新アルバム制作にあたり、JIHOON（20）は「どうすれば新鮮な姿を見せられるか、メンバーたちと一緒に考えました」。ハウス、R＆B、ファンク、ロックなど多彩なジャンルでハッピーエンドのロマンスを描き「毎トラック、聞く楽しみがあると思います」と自信を見せた

タイトル曲の「You，You」は爽やかなラブソング。肩と足を動かす中毒性のある振り付けがポイントで、HANJIN（20）は「サビで一緒に口ずさめるポイントもある。聞いていて楽しい曲だと思います」と話した。

新曲の作詞にはDOHOON（21）、YOUNGJAE（20）、HANJIN、JIHOONが参加した。1曲目の「All the Possibilities」では、相手が望むどんな姿にもなれるという自信とさらなる可能性を歌った。SHINYU（22）は「42（サイ＝ファンネーム）の皆さんがどういうふうに楽しんでいただけるか、とてもワクワクしています」と話した。

同アルバムは日本では5月4日に発売される。