しなこ、美ボディ開放のビキニ姿公開 沖縄満喫ショットに「さすがのスタイル」「着こなせるのすごい」と反響
【モデルプレス＝2026/04/27】クリエイターのしなこが4月26日、自身のInstagramを更新。沖縄でのプライベートショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】30歳人気クリエイター「さすがのスタイル」ウエスト披露のビキニ姿
しなこは「沖縄だーいすき 絶対またくるね〜」とつづり、写真を多数投稿。美しいボディラインが際立つ紫色のドット柄のビキニ姿を披露した。海辺でパイナップルを手に微笑む姿や満面の笑みでこちらを振り返る見返りショットなど、笑顔が印象的な投稿となっている。
そのほか、海ブドウと刺身数種のディッシュを楽しむ様子や、星の砂などの土産物のショットなども公開されている。
この投稿に、ファンからは「さすがのスタイル」「しなこワールド可愛い」「さすがのスタイル」「水着似合ってる」「着こなせるのすごい」「こっちも楽しい気分になってくる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】30歳人気クリエイター「さすがのスタイル」ウエスト披露のビキニ姿
◆しなこ、パープルのビキニ姿披露
しなこは「沖縄だーいすき 絶対またくるね〜」とつづり、写真を多数投稿。美しいボディラインが際立つ紫色のドット柄のビキニ姿を披露した。海辺でパイナップルを手に微笑む姿や満面の笑みでこちらを振り返る見返りショットなど、笑顔が印象的な投稿となっている。
◆しなこの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「さすがのスタイル」「しなこワールド可愛い」「さすがのスタイル」「水着似合ってる」「着こなせるのすごい」「こっちも楽しい気分になってくる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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