CANDY TUNE村川緋杏、タイでのピンク水着姿公開「スタイル抜群で絵になる」「まさにファビュラス」の声
【モデルプレス＝2026/04/27】7人組アイドル・CANDY TUNE（キャンディーチューン）の村川緋杏が4月26日、自身のInstagramを更新。タイでのプライベートショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】26歳元HKTアイドル「まさにファビュラス」スタイル際立つ水着姿
村川は「写真集撮影で行ったThailand 合間の30分でプール行くくらい好き」とつづり、セパレートタイプの水着姿を公開。ベビーピンク地に黒いドットの入った水玉模様柄で、胸下から身ごろにスリットが入り、腹部がチラリとのぞくベビードールのようなトップスと、ハイウエストタイプの黒いパンツ部分に分かれたデザインとなっている。
この投稿にファンからは「めっちゃオシャレな水着」「スタイル抜群で絵になる」「まさにファビュラス」「どんどん可愛くなってる」「写真集楽しみにしてるね」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】26歳元HKTアイドル「まさにファビュラス」スタイル際立つ水着姿
◆村川緋杏、一足早い水着姿公開
村川は「写真集撮影で行ったThailand 合間の30分でプール行くくらい好き」とつづり、セパレートタイプの水着姿を公開。ベビーピンク地に黒いドットの入った水玉模様柄で、胸下から身ごろにスリットが入り、腹部がチラリとのぞくベビードールのようなトップスと、ハイウエストタイプの黒いパンツ部分に分かれたデザインとなっている。
◆村川緋杏の投稿が話題
この投稿にファンからは「めっちゃオシャレな水着」「スタイル抜群で絵になる」「まさにファビュラス」「どんどん可愛くなってる」「写真集楽しみにしてるね」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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