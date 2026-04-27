株式会社ＮＥＸＥＲは２７日、株式会社アートフレンドＡＵＴＯと共同で全国の男女１０００人を対象に行った「アートトラックが似合いそうな芸能人」のアンケート結果を公表した。

◆第１位 所ジョージ ８５票

１位に輝いたのは「所ジョージ」。「独自のセンス」「オシャレ」「独創的」といったコメントからは、趣味人としての顔が広く知られていることがうかがえる。

派手な装飾を単なる飾りではなく、こだわりや美学として楽しめる人物。そんな見立てが、支持を集めた理由のようだ。

◆第２位 哀川翔 ７５票

２位は「哀川翔」。Ｖシネマや映画で培われたワイルドな役柄のイメージが大きな後押しとなっている。出演作「デコトラの鷲（しゅう）」を挙げる声もあり、演じてきたキャラクターそのものがアートトラックの世界観と結びついていると感じている人も見らた。

◆第３位 矢沢永吉 ６４票

３位は「矢沢永吉」。「永ちゃん好きのトラック運転手が多い」「矢沢のロゴがぴったり」といった具体的な指摘も寄せられた。長年愛されてきたロックスターと、アートトラック文化との結びつきの深さがうかがえる結果となった。

◆第４位 大谷翔平 ５１票

４位は「大谷翔平」。知名度や話題性の高さを評価するコメントが目立った。アートトラックは走る看板のような一面もあるため、世界的スターとしての存在感は、車体に映える人物として強い支持を集めたようだ。

◆第５位 ＧＡＣＫＴ ３３票

５位は「ＧＡＣＫＴ」。「ギラギラ」「ゴージャス」「ビジュが良い」と、華やかさを表す言葉が並んだ。煌びやかなアートトラックの世界観と、そのカリスマ性やファッション性が重なり合う存在として支持を集めたようだ。

◆その他 第６位 的場浩司、松平健 ３２票、第８位 竹内力 ３０票、第９位 北島三郎 ２８票、第１０位 マツコ・デラックス ２７票