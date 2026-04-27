「プラごみ」の多さに驚愕したバービーが東京都のごみ有料化ニュースに思うこと

ホルムズ海峡閉鎖で、原油が不足することが予想されます。化石燃料由来のエネルギーも心配ですが、原油の中のナフサという素材は、我々の周りに当然のようにあるプラスチックの材料で、ナフサの不足によりプラスチック商品が足りなくなると言われています。

バービーさんの連載「本音の置き場所」（毎月27日更新）76回は、プラスチックとごみの問題から「丁寧さ」についてお伝えしています。前編では、スーパーで買い物をして料理をしたあとに見た、プラスチックの山からバービーさんが感じたことをお伝えしました。丁寧に何重にも梱包されていたり、きれいに見えるようにトレーの中にお皿があったりという「丁寧なサービス」ゆえのプラスチックの多さ、みなさんも感じるのではないでしょうか。後編では、ニュースになった東京都のごみ有料化から考えます。

東京都でゴミ有料化のニュース

最近は、ごみを減らすために、東京都でもごみ有料化の話が出てきて話題だ。

たしかに、出す量に応じてお金がかかるようになれば、意識は変わるのかもしれない。

私もきっと、今よりは少しだけ、慎重になると思う。

ちなみにこの「有料化」というのは、さきほど書いた「ごみでなく資源にする」対策でもあるのだと知った。東京都の中で先んじて有料化をしている八王子は、可燃ごみと不燃ごみを回収するゴミ袋は1枚80円だが、「資源回収」の袋は1枚40円。考えてみたら今だってごみの回収袋を購入しているわけで、そう考えると「有料」という二文字に慌てすぎなくてもいいような気もする。

でも同時に、そもそもこんなにごみが出る前提のままでいいんだろうか、とも思う。ホルムズ海峡問題で原油が手に入らず、プラスチックの材料となるナフサが値上がりして、プラスチック製品が軒並み不足すると言っている。足りないのに捨てちゃうものを作るのってどうなんだろう。

ごみを減らす努力ももちろん必要だけど、出さない仕組みは、もっと考えられないんだろうか。

小さな袋も、過剰な包装も、全部が悪いとは思わない。「最小限必要なこと」すらやめるなんて無理だ。プラスチックがあるからこそ、必要としている場所に水や食料を運ぶことができる。薬を運ぶことができる。命を救うことにもなる。そのままでは腐りやすいものの品質を保持することもある。

単純に減らせばいいという問題でもないかもしれない。

でも、変えていくことはできるのかもしれない。

たとえば、あるスーパーで、買い物客からの声を集めて、トレーに入れていた鶏肉をノートレーで売ることになったという事例もある。だから「フードロスしながらも使いすぎない、ごみを増やさないやり方」を工夫することはできるのだと思う。

そう考えながらも、そんなことを言っている私自身が、やっぱりかわいいものに弱い。

かわいいパッケージにワクワクして、未だにジャケ買いしてしまうこともある。好きなキャラクターとの限定コラボなんて、何歳になっても私の中の少女の部分が飛び跳ねて喜ぶ。

それはきっと、企業の工夫であり、努力で、誰かの「嬉しい」をちゃんと考えて作られているものなんだと思う。

だから、それを全部なくせばいいとは思わない。

ただ、その“かわいい”を一度きりで終わらせなくてもいいやり方が、もう少しあってもいいんじゃないか、とも思う。

たとえば、そのまま中身を足して使い続けられるような仕組みとか。

量り売りがあったらな

食べ物だけじゃない。歳を重ねていくと、毎回同じ商品を買うことも増えてきた。

洗剤やシャンプー、ハンドソープ。

気づけば、同じ詰め替えを何度も手に取っている。

この商品、もう何回詰め替えたんだろう、と思うこともある。

そのたびに、この商品の量り売りがあったらな、なんて思う。

地球のためとか、そんな立派な理由じゃなく単純に、詰め替えの作業が上手くできなくて面倒くさいのだ。

ヨーロッパのスーパーで、容器を持って行ってそのまま入れていくような光景を、テレビや記事で何度か見たことがある。

ああいうのは、手も汚れなくていいし、もう少し気楽に続けられそうだな、と思っていた。

実際、京都の斗々屋さんは洗剤や油、ナッツなどいろんなものを量り売りで売っている。 隣町の、あのいつものスーパーにも、こんな仕組みがあったらいいのになと思う。

売り場の一角に、さりげなく並んでいたらきっと私は迷わずそっちを選ぶ気がする。

容器の分、ほんの少しお得だったら、なお良しだ。

そう考えると、私たちは「減らす努力」よりも先に、「出てしまう前提」の中で暮らしているのかもしれない。

捨てたのは、誰かの手間や気遣いだったかもしれないから…

ごみ箱を見る度にもどかしさを感じるのは、この中に入っているのは、ただのごみじゃなくて、誰かの手間や気遣いだったのかもしれないと思うから。

それでも、明日になればまた同じようにスーパーに行って、同じように買い物に行って、同じように料理をする。

生活は、たぶんそんなふうに続いていく。

これまでは、そういうものだと、どこかで思っていた。

でも、資源のことや、遠くの出来事が自分の生活に繋がっていることを、前より少しだけ実感するようになった今、見ないふりをしてきたことに、もう一度目を向けてもいいのかもしれない、と思っている。

同じように捨てるのではなく「資源かごみか」を考えて分けるだけでもきっと違う。どちらか選ぶなら、シンプルな包装のものを選ぶだけでもきっと違う。

「丁寧さ」という言葉で、やさしく包んできたものの中に、考えないようにしてきたものが、紛れていたのかもしれない。

全部を変える必要はないし、経済の仕組みを大きく動かそうなんて話でもない。

それでも、同じことを続けながら、別のやり方を選べる余地は、きっとある。

ちょっと不便だと思うことでも、実は一石二鳥どころか、いくつもの意味を持っていることもあるのかもしれない。

そう思うと、少しだけ、選び方が変わる気がする。

そんなことを考えた、春だった。

【前編】バービーがスーパーから帰って料理をしたあと、ごみ袋がいっぱいになって思ったこと