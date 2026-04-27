Snow Man目黒蓮、“140キロ特殊メイク姿”でも座って休憩せず 着席したのは「強制的に」
9人組グループ・Snow Manの目黒蓮（29）が27日、都内で行われた実写映画『SAKAMOTO DAYS』（29日公開）の公開直前レッドカーペットイベントに登壇し、撮影の合間の姿が明かされた。
【写真】140キロ特殊メイクでも座らない！スラッとスーツ姿の目黒蓮
主人公・坂本太郎役の目黒は、特殊メイクを駆使し、“140キロのふくよかな姿”と“本気モードになると急激に痩せ細る研ぎ澄まされた姿”を使い分けた。坂本とのバディであるシンを演じ、どちらの姿も目にしていた高橋文哉は、「ファンの皆さんはよく知っていると思いますが、目黒さんは（休憩中も）椅子に座らないんです」と証言。
さらに本作で、坂本と同期だったエリート殺し屋・南雲与市役を演じた北村は、2日間の撮影で「貴重な目黒くんの“2座り”を見ました」とニヤリ。「その横で文哉とベラしゃべってるっていう。すごく申し訳ない時間がありました」と苦笑いも。
共演者たちの証言に目黒は、「強制的に座らせられる時間があって」とぽつり。装置を装着する際に座る必要があったとし、「スタッフさんが『目黒さんさすがにこのホースを繋げさせてくれ』って」と懇願されて仕方なく着席したことを明かした。
今作は、鈴木祐斗氏の同名漫画（集英社「週刊少年ジャンプ」連載）を福田雄一監督が実写映画化。最強の殺し屋だった坂本が、結婚を機に表舞台から姿を消し、家族と商店を営みながらも、かつての宿敵たちに狙われていくアクションコメディだ。実写化にあたり、目黒は“140キロのふくよかな姿”と“本気モードになると急激に痩せ細る研ぎ澄まされた姿”という二面性ある坂本を演じ分け、超人的なアクションにも挑む。
イベントにはほかに、横田真悠、塩野瑛久、渡邊圭祐、戸塚純貴、八木勇征、生見愛瑠、福田雄一監督が登壇。MCは、荘口彰久アナウンサーが務めた。
【写真】140キロ特殊メイクでも座らない！スラッとスーツ姿の目黒蓮
主人公・坂本太郎役の目黒は、特殊メイクを駆使し、“140キロのふくよかな姿”と“本気モードになると急激に痩せ細る研ぎ澄まされた姿”を使い分けた。坂本とのバディであるシンを演じ、どちらの姿も目にしていた高橋文哉は、「ファンの皆さんはよく知っていると思いますが、目黒さんは（休憩中も）椅子に座らないんです」と証言。
共演者たちの証言に目黒は、「強制的に座らせられる時間があって」とぽつり。装置を装着する際に座る必要があったとし、「スタッフさんが『目黒さんさすがにこのホースを繋げさせてくれ』って」と懇願されて仕方なく着席したことを明かした。
今作は、鈴木祐斗氏の同名漫画（集英社「週刊少年ジャンプ」連載）を福田雄一監督が実写映画化。最強の殺し屋だった坂本が、結婚を機に表舞台から姿を消し、家族と商店を営みながらも、かつての宿敵たちに狙われていくアクションコメディだ。実写化にあたり、目黒は“140キロのふくよかな姿”と“本気モードになると急激に痩せ細る研ぎ澄まされた姿”という二面性ある坂本を演じ分け、超人的なアクションにも挑む。
イベントにはほかに、横田真悠、塩野瑛久、渡邊圭祐、戸塚純貴、八木勇征、生見愛瑠、福田雄一監督が登壇。MCは、荘口彰久アナウンサーが務めた。