4月、名古屋市内で相次いだスタンガンなどを使った強盗事件で少年2人が逮捕されました。

【写真を見る】名古屋の“スタンガン強盗” 無職16歳少年と14歳男子中学生を逮捕 市内では未遂も含めて4件相次ぐ… 他にも2人の身柄を確保

逮捕されたのは、いずれも守山区に住む無職の16歳の少年と14歳の男子中学生です。

警察によりますと2人は4月5日、東区内の商業施設で、男子中学生2人にナイフやスタンガンを突きつけ、「金を出したら許してやる」などと脅し、現金1万1000円あまりを奪ったうえ、腕や胸に軽いやけどを負わせた疑いが持たれています。

同様手口の強盗事件が未遂も含めて4件

調べに対し16歳の少年は黙秘していますが、14歳の男子中学生は容疑を認めているということです。



警察は2人の他に、事件に関与したとして13歳の少年と12歳の少女も身柄を確保しました。

名古屋市内では、4月3日から5日にかけ同様の手口の強盗事件が未遂も含めて4件相次ぎ、警察はこれらが4人の犯行だったとみて詳しく調べています。