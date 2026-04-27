昨年、本殿と拝殿の再建600年を迎えた岡山市北区の吉備津神社で、夜の境内を舞台にしたイベントが開かれました。俳優の西岡紱馬さんや映画監督の手塚眞さんら著名人も登壇。訪れた人とともに、神社の歴史と未来について考えました。

【写真を見る】吉備津神社で「特別夜会」 又吉直樹さんや菊池桃子さんらも登壇 歴史を未来につなぐイベント【岡山】

神秘的な夜会

日が暮れた境内に響き渡る幻想的な音楽。岡山市出身の5次元キーボードパフォーマー薮井佑介さんの演奏で幕を開けた「特別夜会」です。昨年、国宝の本殿と拝殿が再建から600年を迎えた吉備津神社。イベントは、神社の歴史を知ってもらい、後世に残していくことの大切さについて考えてもらおうと開かれたもので、約300人の観客が集まりました。

演奏の後、俳優の西岡紱馬さんや高川裕也さん、菊池桃子さんが登壇。釜が鳴る音で吉凶を占う、吉備津神社に伝わる神事「鳴釜神事」をテーマにした朗読劇を披露しました。

（俳優 西岡紱馬さんの朗読）

「神主が祝詞を終えた時、釜は牛の吠えるがごとく、大きく鳴り響いた。おぉ、鳴った鳴った！これほど大きく鳴るとは、吉兆に違いない！」

神社と人とのつながりを考える機会に

イベントでは、トークセッションも行われました。お笑い芸人で作家の又吉直樹さんと映画監督の手塚眞さん、吉備津神社の宮司が参加し、歴史を未来につなぐために必要なことは何か、意見を交わしました。

（映画監督 手塚眞さ）

「（本殿・拝殿が）きれいに守られているというのは、もちろん宮司をはじめ神社の力もあるかもしれませんけど、ここにお住まいのみなさんの力だし、みなさん方の思い、愛ですよね。これを綿々と続けていくことがやっぱり土地にとって一番大事なことで」

普段は立ち入ることのできない夜の境内で過ごす、ひと時。神社と人とのつながりについて考える、特別な時間になったようです。

（映画監督 手塚眞さん）

「こんなふうに盛り上がるというのは、奇跡的な日だったなという気がしますよね。神社が持っているパワーが人を集めてきて、これだけのことができたんだなと」

（吉備津神社 藤井崇行宮司）

「この地域のみなさんの支えによって（神社が）ありますので、みんなが一つになれるような神社であれば、600年といわず1000年でも2000年でも続いていくんじゃないかと」

歴史ある社を次の世代に。吉備津神社では今後も、地域の人を集めたイベントを定期的に開催し、賑わいを生んでいきたいとしています。