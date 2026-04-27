今年の猛暑に備えます。厳しい暑さの中でも安全かつ確実に火災などに対応できるようにと、岡山市北消防署で「暑熱順化訓練」が行われました。

【写真を見る】消防署で「暑熱順化訓練」 高温多湿に体を慣らし的確な消火作業を 新人記者も訓練を体験【岡山】

防火服を着用し20分間走る

「暑熱順化訓練開始」

訓練は、本格的な夏を迎える前に、高温多湿な環境に体を慣らすことで熱中症のリスクを減らそうという取り組みで、岡山市消防局では2019年から導入しています。今回は北消防署と番町分署の隊員あわせて10人が参加し、実際に火災現場で使用する防火服を着て、署内の1階から4階までのコースを20分間走りました。

（隊員）

「がんばれ、がんばれ」

新人記者も体験「涼しい段階で暑さに慣れる」ことが大切

今回はRSK報道部の新人記者も、特別に訓練を体験させてもらうことになりました。

（山口慧樹記者）

「いってきます」

実際の現場では防火服に加えて、ボンベなども装備するため、あわせて20キロの重さになるといいます。

（山口慧樹記者）

「しんどいですね。これ汗が止まらないですね」

（岡山市北消防署特別高度救助隊 鷹取竜馬さん）

「現場で倒れてしまったらいけない。そうならないようにするための訓練」

暑さの厳しい夏に向け、熱中症から身を守るために消防隊員の皆さんだけでなく私たちも体を慣らしていく必要があると感じました。

（岡山市北消防署特別消火隊 渡邉敏規副隊長）

「本格的に熱くなる前に、涼しい段階で暑さに慣れるということをして熱中症に十分注意していただきたい」

20分間全力で訓練に参加し、少しだけ暑さに慣れたような気がしました。岡山市消防局ではこの暑熱順化訓練を梅雨入りまで行うということです。