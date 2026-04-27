そらるとまふまふによるユニット After the Rainが、5月1日18時に新曲「ジェミニ」を配信リリースする。

（関連：【画像あり】After the Rain、新曲「ジェミニ」の煌びやかなジャケット写真）

同楽曲は、5月をテーマに制作された楽曲。タイトルが示すふたご座（Gemini）のイメージをモチーフに描かれている。友人との関係性を軸に、言葉にならない感情を丁寧に紡いだAfter the Rainならではの叙情性が表現された1曲となっている。

さらに、本作のリリースを記念して『楽曲お気に入り登録キャンペーン』を行う。Apple Music、Spotify、Amazon Music、YouTube Music、LINE MUSICといった対象の音楽ストリーミングサービスにて、「ジェミニ」をお気に入り登録（ライブラリ追加）し、登録画面のスクリーンショットを応募フォームより送信した方全員に、「ジェミニ」ジャケット待受画像がプレゼントされる。応募期間は2026年5月1日18時から5月14日23:59までとなる。詳細は応募フォームにて確認可能だ。

（文＝リアルサウンド編集部）