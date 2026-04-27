岡山県出身のアーティスト・中西圭三さんが書き下ろした新曲も披露されました。玉野市のおもちゃ王国が開園30周年を迎え、記念のセレモニーが開かれました。

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招待された家族連れが見守る中、華やかにセレモニーが行われました。注目は、ひと足早く公開された新アトラクション『レインボーコースター』です。来場者らは、さっそく全長211メートルを駆け抜けるジェットコースターを楽しんでいました。

また岡山県内の幼稚園児らが描いた『ホワイト鯉のぼり』も掲げられました。

（中西圭三さん）

「子どもたちが未来につながるときめきみたいなものを、ここに遊びに来ることで感じてもらえて体感しに来ていただければなと」

（おもちゃ王国 高谷昌宏社長）

「子どもたちの成長において、遊ぶことの大切さをさらにPRできる場づくりをしていく中で、多くの子どもたち、そのご家族にご来園いただければと」

おもちゃ王国では、今後も国際交流イベントなど、30周年を記念した様々な企画を予定しています。