【ノンデリ義父！】なぜだ！？秘書にドン引きされた…指南書がダメなのか？＜第14話＞#4コマ母道場
嫁VS姑の問題は、ママスタセレクトでも何かと話題にあがるところです。しかし今回は嫁VS舅問題！ しかもこのお舅さん、お嫁さんと仲良くなりたいとグイグイ距離を詰めてくるタイプのようです。これはまたお姑さんとは違った問題が勃発しそうですね。
第14話 本を焼き捨てろ？【義父の気持ち】
【編集部コメント】
なかなかクールな秘書さんですね。お義父さんのそばにこんなしっかりとした秘書さんがいるなら、なんだか安心です（笑）。お義父さん、『お父さんと娘の〜』って本を読むこと自体が間違っているんです！ リサさんは戸籍上では「義理の娘」になりましたが、お義父さんの娘ではありません。娘だと思って接してはいけないのです。そういう意味でも、その本は一刻も早く手放した方がいいですよ！ 焼き払わなくてもいいとは思いますが……（苦笑）。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第14話 本を焼き捨てろ？【義父の気持ち】
【編集部コメント】
なかなかクールな秘書さんですね。お義父さんのそばにこんなしっかりとした秘書さんがいるなら、なんだか安心です（笑）。お義父さん、『お父さんと娘の〜』って本を読むこと自体が間違っているんです！ リサさんは戸籍上では「義理の娘」になりましたが、お義父さんの娘ではありません。娘だと思って接してはいけないのです。そういう意味でも、その本は一刻も早く手放した方がいいですよ！ 焼き払わなくてもいいとは思いますが……（苦笑）。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙