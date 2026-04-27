任期満了に伴う伊勢崎市議会議員選挙は２６日、投開票が行われ、３０人の議員が決まりました。一夜明けた２７日、伊勢崎市役所では当選者に当選証書が手渡されました。

伊勢崎市議選には３５人が立候補し、現職２０人、元職１人、新人９人が当選しました。トップ当選は、新人の宮田竜成さん（２５）で過去最多の４７０６票を獲得。２５歳での当選は、伊勢崎市議選では過去最年少です。

２０代では宮田さんのほか、新人の宮平夏美さん（２９）も当選し、合併後初めて２０代市議が誕生しました。ベテランの現職８人が引退したことで、当選者全体で若返りが進み、平均年齢は５４歳と前回から２．７歳低くなりました。

今回の市議選では、過去最多となる４つの政党が公認候補を擁立。いずれの候補も全員当選し、参政党は初めて議席を獲得しました。また、女性議員は８人が当選し、過去最多となりました。

一方、市議選の投票率は、４０．０２％と過去最低を更新し、盛り上がりに欠ける選挙となりました。選挙戦では議論が低調だった「多文化共生」をはじめ、市には課題が山積していて、今後、建設的な議論を重ねながら市議会の存在感を高められるか、手腕が問われます。