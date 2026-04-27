27日(月)は、雨の影響もあり昼間も空気がヒンヤリしました。正午の気温は、新潟市中央区で12.4℃、長岡市で13.6℃などとなり、昨日の同じ時間と比べると10℃くらい低くなりました。



さて、28日(火)は天気が下り坂に向かいそうです。



◆28日(火)午前9時の予想天気図

日本海の低気圧が次第に東に進んでくるでしょう。この低気圧周辺の雨雲がだんだんと県内にもかかってくる見通しです。



◆28日(火)の天気の移り変わり

朝6時は多少雲がかかるところがありますが、おおむね晴れるでしょう。時間を進めるとその後、昼過ぎにかけて日差しが届きますが、夕方6時ごろは厚い雲に覆われて所々で雨が降るでしょう。そして、夜は広く雨雲がかかり、下越や中越ではやや雨脚が強まるところがありそうです。



28日(火)は、早いところではお帰りのときから傘が必要になりますので、空模様の変化にご注意ください。ただ日差しが届く昼間は、今日よりグンと気温が上がりそうです。



◆28日(火)の予想最高気温

20℃を超えるところが多く、内陸や山沿いでは夏日に迫る暖かさになるでしょう。今日とは一転して、昼間は薄着で過ごせそうです。



昼間は汗ばむくらいでも、夕方から雨ということで日差しに油断しないようにしましょう。