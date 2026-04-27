新潟市出身で新潟経営大学サッカー部の4年生・丸山嵩大選手が、J2・カターレ富山への加入が決まり意気込みを語りました。



■新潟経営大学4年 丸山嵩大選手

「スピードを生かした攻撃参加や対人能力の高さを見てほしい。」



丸山選手は、アルビレックス新潟のU-15・U-18を経て、新潟経営大学に進学。スピードが魅力のディフェンダーです。カターレ富山は、丸山選手が2年生のときからトレーニング・キャンプに参加させるなど、早い段階でそのポテンシャルを評価していました。



■新潟経営大学4年 丸山嵩大選手

「新潟県のサッカーが発達するように自分の活躍を見せる。子どもたちに自分の活躍を届けて勇気や活力を与えたい。」



丸山選手は特別指定選手に登録されていて、百年構想リーグでのプロデビューに意欲を見せています。