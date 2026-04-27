長年のライバル『三条市』と『燕市』が、今年も綱引きで対決です。年に一度の大一番、プライドをかけた戦いに勝利したのは･･･。



■燕市民

「燕の伝統推しです。勝ちたいです。」

■三条市民

「(三条は)自然が豊か。負けたくない、絶対。」



『燕三条』駅に、『三条燕』インターチェンジ･･･。長年のライバル関係に決着をつける方法は〝綱引き〟です。おなじみとなった対決は今年で3回目、現在1勝1敗です。



■子どもたち

「同じドッジボールチーム。(燕チーム)絶対勝ちます。(三条チーム)勝ちたいです。」



戦いの舞台は、JR燕三条駅。綱の境は市の境です。3勝先取で勝者を決定します。



1戦目は、燕市が先勝！さらに勢いそのままに2戦目も燕市が勝利し、リーチをかけます。



■三条チーム

「やばい。でもここで負けてられないので、ここから逆転できるのが三条なので。」



その言葉通り、三条チームが意地の2勝！勝負は最終戦へ。最終第5戦を制したのは･･･『燕市』！去年に続き2連勝です。



■燕チーム

「燕背脂ラーメンの麺の太さのように太く粘り強く頑張りました。」



■三条チーム

「負けました。燕強すぎますね。悔しいから来年また頑張ります。」