キャッチボールで人とのつながりや思いやりの大切さを学びます。石川県能登町でプロ野球のレジェンドたちによるキャッチボール教室が開かれました。



27日、石川県能登町の中学校に訪れたのは、昭和から平成のプロ野球で活躍した往年の名選手たち。



巨人軍などで活躍した斎藤雅樹さんや駒田徳広さんら、5人のレジェンドです。



スポーツを通じて人とのつながりや思いやりの大切さを学んでもらおうと、サントリーホールディングスが主催したキャッチボール教室です。

そして、最後は、元プロ野球選手と子どもたちの真剣勝負。



見事、空振りを奪いました。



参加した子どもは：

「野球選手と話せたことが楽しかったです」

「(キャッチボールを)野球選手として楽しかったです。投げる時に、真っ直ぐ投げるんじゃなくて斜め上に投げること」

斉藤 雅樹 さん：

「僕たちにできることは、そんな大したことはできませんけれども、でも、こういうふれあいの場を持ったりね、いろいろこれからもこちらに来て、そういう皆さんと触れ合えるというのが、一番のできることだと思いますので、それを伝えていきたいなという」



ボールとグローブを通して、プロ野球のレジェンドたちと能登のこどもたちの心がつながるキャッチボールとなりました。

