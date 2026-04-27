FANTASTICS堀夏喜、黒髪からハイトーンカラーへ劇的イメチェン「カッコよすぎる」「雰囲気変わる」と驚きの声
【モデルプレス＝2026/04/27】FANTASTICSの公式X（旧Twitter）が4月26日、更新された。堀夏喜のイメージチェンジした髪色が公開され、反響を呼んでいる。
【写真】28歳LDHイケメン「ビックリした」黒髪から大胆イメチェン
投稿では「ファンパ万博前夜祭！ DREAMランタン by 関電工」「＃堀夏喜 ＆ ＃木村慧人 が出演しました！ お越しいただいた皆さま ありがとうございました」のコメントと共に、FANTASTICSの初冠番組である「ファンタスティックPARK」（毎週火曜深夜1時2分〜※関東ローカル）のイベント時の堀と、同じくFANTASTICSメンバーの木村慧人の2ショットを公開。堀はそれまでの黒髪とは印象がガラリと変わるハイトーンヘアにイメージチェンジした姿で、木村とともに笑顔を見せている。
また同投稿は「5月4日開催『＃ファンパ万博』2人のデュエットもお楽しみに！」と、5月4日にトヨタアリーナ東京にて開催予定のイベント「ファンパ万博2026 〜１夜限り！歌うし 踊るし 体も張るよ！！〜」の告知で結ばれている。
この投稿にファンからは「カッコよすぎる」「すごく似合ってる」「ビックリした」「シルバー？ブロンド？どっちでも素敵だ」「雰囲気変わる」などとコメントが寄せられている。
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【写真】28歳LDHイケメン「ビックリした」黒髪から大胆イメチェン
◆堀夏喜、ダークカラーから印象ガラリ
投稿では「ファンパ万博前夜祭！ DREAMランタン by 関電工」「＃堀夏喜 ＆ ＃木村慧人 が出演しました！ お越しいただいた皆さま ありがとうございました」のコメントと共に、FANTASTICSの初冠番組である「ファンタスティックPARK」（毎週火曜深夜1時2分〜※関東ローカル）のイベント時の堀と、同じくFANTASTICSメンバーの木村慧人の2ショットを公開。堀はそれまでの黒髪とは印象がガラリと変わるハイトーンヘアにイメージチェンジした姿で、木村とともに笑顔を見せている。
◆堀夏喜のイメチェンに反響
この投稿にファンからは「カッコよすぎる」「すごく似合ってる」「ビックリした」「シルバー？ブロンド？どっちでも素敵だ」「雰囲気変わる」などとコメントが寄せられている。
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