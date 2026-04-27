元櫻坂46小林由依、美脚際立つ膝丈スカートコーデに反響「膝下真っ直ぐで綺麗すぎる」「清楚で大人っぽい雰囲気が素敵」
【モデルプレス＝2026/04/27】元櫻坂46の小林由依が4月26日、自身のInstagramを更新。膝丈スカートのコーディネートを公開した。
【写真】26歳元櫻坂メンバー「スタイル抜群」膝下スラリのスカート姿
小林は、グリーンのカーディガンにグレーの膝丈のプリーツスカートを合わせたコーディネートを披露。白いソックスを履いた真っ直ぐな長い膝下を見せている。
この投稿に、ファンからは「春らしくて可愛い」「膝下真っ直ぐで綺麗すぎる」「清楚で大人っぽい雰囲気が素敵」「スタイル抜群」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】26歳元櫻坂メンバー「スタイル抜群」膝下スラリのスカート姿
◆小林由依、膝丈スカートから美脚スラリ
小林は、グリーンのカーディガンにグレーの膝丈のプリーツスカートを合わせたコーディネートを披露。白いソックスを履いた真っ直ぐな長い膝下を見せている。
◆小林由依の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「春らしくて可愛い」「膝下真っ直ぐで綺麗すぎる」「清楚で大人っぽい雰囲気が素敵」「スタイル抜群」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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