ドル指数低下、中東情勢の改善期待と中銀イベント控えた思惑で＝ロンドン為替



週明けはドル指数が低下している。東京午前の９８．６４４を高値にロンドン時間に入ると９８．２６２に本日の安値を広げてきている。



米国とイランがいずれも停戦合意に向けた提案を示唆するなかで、武力衝突は引き続き回避されている。イラン核放棄については合意を見出すことが困難とみられているが、まずホルムズ海峡の開放に向けた話し合いの余地があるとの市場の期待があるようだ。



また、今週は一連の主要中銀が金融政策を発表する。いずれも政策金利据え置きが市場に織り込まれている。そのなかで、中東有事・原油高に端を発したインフレ圧力について、今後の動向に警戒する論調が想定されている。多くの中銀が今後の利上げ可能性に言及するようだと、相対的にドルが売られやすいとの思惑もありそうだ。



ドルインデックス＝98.27(-0.27 -0.27%)

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